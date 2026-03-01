Голенков поделился мнением об удалении Вахании в игре с "Краснодаром"

Вахания получил прямую красную карточку на 90+6-й минуте встречи за остановку мяча рукой у штрафной площади после удара нападающего "Краснодара" Джона Кордобы. По мнению Голенкова, удаление Вахании было неоправданным.
"В матче с "Краснодаром" было много сумбура. По мне, у Вахании красная карточка неоправданная. Там и игрок был, Илья руки прижимал", — отметил Голенков в беседе с "Чемпионатом".
Отметим, что ранее, на 51-й минуте вторую жёлтую и, как следствие, красную карточку получил защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков.
Голами в матче за "Краснодар" отличились Эдуард Сперцян (8', пенальти) и Никита Кривцов (73'). В составе "Ростова" единственный мяч забил Алексей Миронов (45+3', пенальти).
Фото: ФК "Ростов"