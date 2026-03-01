Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
13:00
Крылья СоветовНе начат
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
11:00
Волга УлНе начат
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Голенков поделился мнением об удалении Вахании в игре с "Краснодаром"

Нападающий "Ростова" Егор Голенков прокомментировал удаление своего одноклубника, защитника Ильи Вахании, в матче 19 тура Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:2).
Фото: ФК "Ростов"
Вахания получил прямую красную карточку на 90+6-й минуте встречи за остановку мяча рукой у штрафной площади после удара нападающего "Краснодара" Джона Кордобы. По мнению Голенкова, удаление Вахании было неоправданным.

"В матче с "Краснодаром" было много сумбура. По мне, у Вахании красная карточка неоправданная. Там и игрок был, Илья руки прижимал", — отметил Голенков в беседе с "Чемпионатом".

Отметим, что ранее, на 51-й минуте вторую жёлтую и, как следствие, красную карточку получил защитник "Ростова" Дмитрий Чистяков.

Голами в матче за "Краснодар" отличились Эдуард Сперцян (8', пенальти) и Никита Кривцов (73'). В составе "Ростова" единственный мяч забил Алексей Миронов (45+3', пенальти).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится