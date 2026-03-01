Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо
0 - 0 0 0
Крылья Советов1 тайм
Сочи
16:30
СпартакНе начат
Ахмат
19:00
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 1 1 1
Волга УлЗавершен
Черноморец
15:00
ТорпедоНе начат
Чайка
16:00
СКА-ХабаровскНе начат

Кечинов рассказал, как воспримет возможное поражение "Спартака" от "Сочи"

Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча команды с "Сочи" в 19 туре Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Спартак"
Специалист ждёт непростую игру для красно-белых.

"Спартак" — фаворит только на бумаге. Думаю, "Сочи" хорошо подготовились и физически будут в порядке. Ожидаю тяжелейшую игру для красно-белых.

Но, учитывая класс и мастерство игроков "Спартака", жду от них победы. Мы видим, как команды с нижней части выдают хорошие игры против клубов из верхушки таблицы. Поэтому, если вдруг произойдёт осечка, я не удивлюсь", — сказал Кечинов "Спорт-Экспрессу".

В преддверии матча "Спартак" с 29 очками располагается на 6 месте турнирной таблицы РПЛ, "Сочи" с 9 баллами замыкает таблицу.

Матч "Сочи" — "Спартак" состоится сегодня, 1 марта. Начало — в 16:30 мск.

