Кечинов рассказал, как воспримет возможное поражение "Спартака" от "Сочи"

"Спартак" — фаворит только на бумаге. Думаю, "Сочи" хорошо подготовились и физически будут в порядке. Ожидаю тяжелейшую игру для красно-белых.
Но, учитывая класс и мастерство игроков "Спартака", жду от них победы. Мы видим, как команды с нижней части выдают хорошие игры против клубов из верхушки таблицы. Поэтому, если вдруг произойдёт осечка, я не удивлюсь", — сказал Кечинов "Спорт-Экспрессу".
В преддверии матча "Спартак" с 29 очками располагается на 6 месте турнирной таблицы РПЛ, "Сочи" с 9 баллами замыкает таблицу.
Матч "Сочи" — "Спартак" состоится сегодня, 1 марта. Начало — в 16:30 мск.