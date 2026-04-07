У Сафонова в "ПСЖ" сменился тренер - источник

В тренерском штабе "ПСЖ" произошли изменения - клуб сменил тренера вратарей.

Фото: ФК "ПСЖ"

По информации RMC Sport, перестановки связаны с травмой Борхи Альвареса, который выбыл из рабочего процесса из-за травмы и не участвует в занятиях команды.



Его функции перешли к Валентену Худу. Специалист уже знаком с системой парижан, ранее он работал в академии и курировал команду U19.



Напомним, за "ПСЖ" выступает Матвей Сафонов, перешедший в клуб в 2024 году из "Краснодара". Российский голкипер по ходу текущего сезона сумел закрепиться в основном составе и вытеснил Люку Шевалье. Матч против "Тулузы", который состоялся на прошлой неделе, стал для Матвея 13-м подряд в старте.