Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
18:00
ЦСКАНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Спортинг Лиссабон
22:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
22:00
БаварияНе начат

У Сафонова в "ПСЖ" сменился тренер - источник

В тренерском штабе "ПСЖ" произошли изменения - клуб сменил тренера вратарей.
Фото: ФК "ПСЖ"
По информации RMC Sport, перестановки связаны с травмой Борхи Альвареса, который выбыл из рабочего процесса из-за травмы и не участвует в занятиях команды.

Его функции перешли к Валентену Худу. Специалист уже знаком с системой парижан, ранее он работал в академии и курировал команду U19.

Напомним, за "ПСЖ" выступает Матвей Сафонов, перешедший в клуб в 2024 году из "Краснодара". Российский голкипер по ходу текущего сезона сумел закрепиться в основном составе и вытеснил Люку Шевалье. Матч против "Тулузы", который состоялся на прошлой неделе, стал для Матвея 13-м подряд в старте.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится