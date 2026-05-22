Сенников рассказал, нужно ли Батракову менять клуб этим летом

Бывший защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников поделился мнением о будущем хавбека железнодорожников Алексея Батракова.
Ранее СМИ сообщали об интерес к игроку со стороны французского "Пари Сен-Жермен". Сенников считает, что, если "ПСЖ" действительно заинтересован в Батракове, футболисту нужно без раздумий переходить в новую команду.

"Батракову пора принять новый вызов. Этим надо воспользоваться, если будет финансовое положение, которое всех устроит.

Сам игрок замотивирован перейти в большой клуб. Алексей сейчас на пике. Нет смысла ждать чего-то ещё", — отметил Сенников в разговоре с "Чемпионатом".

В сезоне 2025/2026 Алексей Батраков провёл за "Локомотив" 36 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Контракт футболиста с "Локо" рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 25 млн евро.

