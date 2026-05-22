Наумов выделил фаворита в суперфинале Кубка России

"Спартаковских болельщиков на стадионе точно будет больше. Я думаю, что шансы красно?белых в этом матче выглядят предпочтительнее, и, скорее всего, они выиграют. "Спартак" — кубковая команда, они всегда умели прекрасно настраиваться на такие матчи.
Но, если в основное время будет ничья, то по пенальти "Краснодар" выиграет. Потому что Агкацев здорово отражает одиннадцатиметровые", — отметил Наумов в разговоре с "Матч ТВ".
Суперфинал Кубка России сезона 2025/2026 "Спартак" — "Краснодар" пройдёт на московской арене "Лужники" в воскресенье, 24 мая. Встреча начнётся в 18:00 мск.