Матчи Скрыть

Кубок Франции

Новости
Ланс
22:00
НиццаНе начат

Наумов выделил фаворита в суперфинале Кубка России

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о том, у кого из команд больше шансов на победу в суперфинале Кубка России — "Краснодара" или "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
По мнению Наумова, если матч дойдёт до серии пенальти, победу одержат "быки".

"Спартаковских болельщиков на стадионе точно будет больше. Я думаю, что шансы красно?белых в этом матче выглядят предпочтительнее, и, скорее всего, они выиграют. "Спартак" — кубковая команда, они всегда умели прекрасно настраиваться на такие матчи.

Но, если в основное время будет ничья, то по пенальти "Краснодар" выиграет. Потому что Агкацев здорово отражает одиннадцатиметровые", — отметил Наумов в разговоре с "Матч ТВ".

Суперфинал Кубка России сезона 2025/2026 "Спартак" — "Краснодар" пройдёт на московской арене "Лужники" в воскресенье, 24 мая. Встреча начнётся в 18:00 мск.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится