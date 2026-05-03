Форвард "Акрона" Беншимол поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром"

"Есть уверенность, что мы проведём хороший матч. Никто не ожидал, что в Калининграде мы сможем забрать три очка.
До этого дома в чемпионате они не проигрывали, а уступили только ЦСКА, "Локомотиву" и "Зениту" в Кубке России. Я надеюсь на позитивный результат", — передаёт слова Беншимола "Матч ТВ".
В преддверии поединка "Краснодар" с 60 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, "Акрон" с 27 баллами располагается на 12-й строчке.
Очное противостояние команд пройдёт на "Солидарность Самара Арене" сегодня, 3 мая. Начало — в 17:00 мск.