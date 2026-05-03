Форвард "Акрона" Беншимол поделился ожиданиями от матча с "Краснодаром"

Нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол рассказал, чего ждёт от матча 28 тура Российской Премьер-Лиги между тольяттинцами и "Краснодаром".

"Есть уверенность, что мы проведём хороший матч. Никто не ожидал, что в Калининграде мы сможем забрать три очка.

Очное противостояние команд пройдёт на "Солидарность Самара Арене" сегодня, 3 мая. Начало — в 17:00 мск. Футболист уверен, что "Акрон" проведёт хорошую игру.До этого дома в чемпионате они не проигрывали, а уступили только ЦСКА , " Локомотиву " и " Зениту " в Кубке России. Я надеюсь на позитивный результат", — передаёт слова Беншимола "Матч ТВ" В преддверии поединка " Краснодар " с 60 очками занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, "Акрон" с 27 баллами располагается на 12-й строчке.Очное противостояние команд пройдёт на "Солидарность Самара Арене" сегодня, 3 мая. Начало — в 17:00 мск.

