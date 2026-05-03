Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
14:30
ОренбургНе начат
Акрон
17:00
КраснодарНе начат
Ахмат
19:30
Нижний НовгородНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
10:00
УфаНе начат
Волга Ул
16:00
СоколНе начат
Факел
18:00
ЕнисейНе начат
Чайка
18:00
ТорпедоНе начат

Федорищев поделился мнением о будущем Дзюбы в "Акроне"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ответил на вопрос о том, останется ли нападающий Артём Дзюба в "Акроне".
Фото: ФК "Акрон"
За тольяттинскую команду Дзюба выступает с 2024 года.

"По поводу будущего того или иного игрока — это должно озвучивать руководство "Акрона". Дзюбу знает и любит всё футбольное общество нашей страны, он выдающийся игрок.

Очень рады, что в команде Самарской области есть такой сильный форвард и капитан. Точно знаю, что никаких противоречий и конфликтов в клубе у него нет", — отметил Федорищев в беседе с "Матч ТВ".

В текущем сезоне Артём Дзюба провёл за "Акрон" 25 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Контракт футболиста с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится