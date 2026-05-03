Федорищев поделился мнением о будущем Дзюбы в "Акроне"

"По поводу будущего того или иного игрока — это должно озвучивать руководство "Акрона". Дзюбу знает и любит всё футбольное общество нашей страны, он выдающийся игрок.
Очень рады, что в команде Самарской области есть такой сильный форвард и капитан. Точно знаю, что никаких противоречий и конфликтов в клубе у него нет", — отметил Федорищев в беседе с "Матч ТВ".
В текущем сезоне Артём Дзюба провёл за "Акрон" 25 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач. Контракт футболиста с "Акроном" рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 1,2 млн евро.