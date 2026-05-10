Парижский клуб дожал соперника лишь в концовке встречи - 1:0. Автором единственного гола стал Дезире Дуэ. Нападающий отличился на 83-й минуте и принёс хозяевам очередные три очка в Лиге 1.
Российский вратарь Матвей Сафонов попал в заявку парижан, однако весь матч провёл на скамейке запасных.
После этой победы команда Луиса Энрике сохранила лидерство в чемпионате Франции, набрав 73 очка.
"ПСЖ" без Сафонова минимально обыграл "Брест"
"ПСЖ" добился минимальной победы над "Брестом" в матче 33-го тура чемпионата Франции.
Фото: Getty Images