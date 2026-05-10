"Аталанта" обыграла "Милан" в результативном матче Серии А

"Милан" потерпел домашнее поражение от "Аталанты" в матче 36-го тура Серии А - 2:3.

Фото: Football Italia

Гости быстро захватили инициативу и уже к перерыву вели в два мяча. Сначала на седьмой минуте отличился Эдерсон, а затем преимущество "Аталанты" увеличил Давиде Дзаппакоста.



Во второй половине встречи Джакомо Распадори довёл счёт до крупного. Лишь в концовке миланцы сумели сократить отставание - Страхиня Павлович забил на 88-й минуте, а в компенсированное время Кристофер Нкунку реализовал пенальти.

