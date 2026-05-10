Российская премьер-лига

Оренбург
1 - 0 1 0
Крылья СоветовЗавершен
Зенит
2 - 1 2 1
СочиЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
Динамо МхЗавершен
Локомотив
1 - 0 1 0
БалтикаЗавершен

Первая лига

Уфа
1 - 0 1 0
РоторЗавершен
Сокол
1 - 1 1 1
Спартак КостромаЗавершен
Нефтехимик
2 - 2 2 2
Волга УлЗавершен

"Барселона" обыграла "Реал" и стала чемпионом Испании

"Барселона" досрочно оформила чемпионство в Ла Лиге после победы над мадридским "Реалом" в домашнем "эль класико".
Каталонцы выиграли со счётом 2:0 и стали недосягаемыми для конкурента за три тура до завершения сезона.

Команда Ханс-Дитера Флика решила исход встречи уже в первом тайме. На девятой минуте счёт открыл Маркус Рэшфорд, а вскоре Ферран Торрес удвоил преимущество хозяев.

После этой победы "Барселона" набрала 91 очко и гарантировала себе первое место в чемпионате Испании. У "Реала" осталось 77 баллов.

