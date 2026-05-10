Каталонцы выиграли со счётом 2:0 и стали недосягаемыми для конкурента за три тура до завершения сезона.
Команда Ханс-Дитера Флика решила исход встречи уже в первом тайме. На девятой минуте счёт открыл Маркус Рэшфорд, а вскоре Ферран Торрес удвоил преимущество хозяев.
После этой победы "Барселона" набрала 91 очко и гарантировала себе первое место в чемпионате Испании. У "Реала" осталось 77 баллов.
"Барселона" обыграла "Реал" и стала чемпионом Испании
"Барселона" досрочно оформила чемпионство в Ла Лиге после победы над мадридским "Реалом" в домашнем "эль класико".
