"На пост главного тренера ФК "Нефтехимик" назначен Роберт Евдокимов. С известным специалистом подписан контракт сроком на два года", - написано в Telegram-канале "Нефтехимика".
Ранее Роберт Евдокимов являлся главным тренером "Оренбурга", "Пари НН", "Кубани" и других клубов.
В прошедшем сезоне Первой лиги нижнекамский "Нефтехимик" занял одиннадцатое место в турнирной таблице, набрав 43 очка в 34 матчах. Ранее наставником клуба являлся Кирилл Новиков.
"Нефтехимик" объявил о назначении нового главного тренера
