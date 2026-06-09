Стало известно, какой клуб хочет подписать Шевалье - источник

Вратарь Люка Шевалье рискует сменить Париж на Стамбул уже в летнее трансферное окно.

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Как пишет L'Equipe, француз оказался в сфере интересов "Бешикташа", который рассматривает возможность усиления позиции голкипера.



По данным издания, сейчас Шевалье проводит отпуск и ожидает разговора с руководством "ПСЖ", которое должно определить его статус в команде перед новым сезоном.



Француз присоединился к парижанам прошлым летом и начинал сезон первым номером. Однако по ходу кампании ситуация изменилась и основным вратарём стал россиянин Матвей Сафонов.