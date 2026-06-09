Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
3 - 0 3 0
Трининад и ТобагоЗавершен

Стало известно, какой клуб хочет подписать Шевалье - источник

Вратарь Люка Шевалье рискует сменить Париж на Стамбул уже в летнее трансферное окно.
Фото: Getty Images
Как пишет L'Equipe, француз оказался в сфере интересов "Бешикташа", который рассматривает возможность усиления позиции голкипера.

По данным издания, сейчас Шевалье проводит отпуск и ожидает разговора с руководством "ПСЖ", которое должно определить его статус в команде перед новым сезоном.

Француз присоединился к парижанам прошлым летом и начинал сезон первым номером. Однако по ходу кампании ситуация изменилась и основным вратарём стал россиянин Матвей Сафонов.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится