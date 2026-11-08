В воскресенье, 8 ноября, самарские "Крылья Советов" примут на домашнем стадионе "Оренбург" в матче 14 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна на телеканале "Матч Премьер", редакция Rusfootball.info проведет бесплатную текстовую трансляцию матча.
После 13 сыгранных туров самарцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 15 набранными очками, уральцы занимают девятое место с 17 баллами в своем активе.
"Крылья Советов" - "Оренбург": где смотреть прямую трансляцию матча 8 ноября
"Крылья Советов" Самара - "Оренбург": во сколько начало и где смотреть трансляцию матча 14 тура РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"