"Что такое сомнение?" Сафонов рассказал, как ошибся в интервью на французском

Вратарь сборной России и "ПСЖ" Матвей Сафонов рассказал забавную историю о том, как во время интервью на французском языке неправильно понял вопрос о волнении и осознал свою ошибку только после разговора с журналистами.

Фото: Franco Arland / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Отвечая на вопросы школьников на платформе "Сферум", Сафонов рассказал, как ему задали вопрос о том, испытывает ли он волнение, однако Матвей не совсем верно понял формулировку и вместо ответа сказал: "Что такое сомнение?" В тот момент футболист не заметил, что его реакция оказалась не совсем уместной.



Осознание пришло уже после интервью. Но голкипер отметил, что даже если бы правильно понял вопрос, ответил бы на него ровно также.