Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Волга Ул
16:30
ТорпедоНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Косово
17:00
ИзраильНе начат
Норвегия
20:00
УэльсНе начат
Грузия
20:00
ВенгрияНе начат
Румыния
22:45
ПольшаНе начат
Швеция
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Португалия
22:45
ДанияНе начат
Северная Ирландия
22:45
УкраинаНе начат
Австрия
22:45
ИрландияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
14:00
Арсенал ТулаНе начат

"Что такое сомнение?" Сафонов рассказал, как ошибся в интервью на французском

Вратарь сборной России и "ПСЖ" Матвей Сафонов рассказал забавную историю о том, как во время интервью на французском языке неправильно понял вопрос о волнении и осознал свою ошибку только после разговора с журналистами.
Фото: Franco Arland / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Отвечая на вопросы школьников на платформе "Сферум", Сафонов рассказал, как ему задали вопрос о том, испытывает ли он волнение, однако Матвей не совсем верно понял формулировку и вместо ответа сказал: "Что такое сомнение?" В тот момент футболист не заметил, что его реакция оказалась не совсем уместной.

Осознание пришло уже после интервью. Но голкипер отметил, что даже если бы правильно понял вопрос, ответил бы на него ровно также.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится