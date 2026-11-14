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Игрок "Енисея" раскрыл, что изменилось в команде после возвращения Тихонова

Полузащитник "Енисея" Андреа Чуканов рассказал о переменах в коллективе после назначения Андрея Тихонова и признался, что прежняя атмосфера на тренировках была далека от идеальной.
Фото: ФК "Енисей"
Возвращение Андрея Тихонова на пост главного тренера "Енисея" уже повлияло на атмосферу внутри команды. По словам полузащитника Андреа Чуканова, прежде обстановка в коллективе была напряженной, а тренировочный процесс сопровождался большим количеством жестких стыков.

"Поменялась дисциплина. Появился какой-то новый глоток воздуха, потому что ситуация была какая-то накаленная"

"То есть на тренировках только одни стыки были, а сейчас это ушло", — заявил Чуканов.

Сам Тихонов также подтвердил, что намерен перестроить работу команды и изменить требования к футболистам. При этом специалист подчеркнул: главным критерием успешности любых изменений остается результат.

"Мы будем менять тренировочный процесс, поменяются требования, сама подготовка, дисциплина. В какой-то мере каждый тренер приходит и работает по-своему, но самое главное в голове — это, конечно, результат", — отметил наставник.

Тихонов в третий раз возглавил "Енисей" 30 октября, сменив Александра Тарханова. Ранее тренер уже работал с красноярцами в сезонах-2016/17 и 2024/25. Сейчас команда набрала 17 очков и занимает 14-е место в таблице Первой лиги.

Источник: "Матч ТВ"

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