Игрок "Енисея" раскрыл, что изменилось в команде после возвращения Тихонова

"Поменялась дисциплина. Появился какой-то новый глоток воздуха, потому что ситуация была какая-то накаленная"
"То есть на тренировках только одни стыки были, а сейчас это ушло", — заявил Чуканов.
Сам Тихонов также подтвердил, что намерен перестроить работу команды и изменить требования к футболистам. При этом специалист подчеркнул: главным критерием успешности любых изменений остается результат.
"Мы будем менять тренировочный процесс, поменяются требования, сама подготовка, дисциплина. В какой-то мере каждый тренер приходит и работает по-своему, но самое главное в голове — это, конечно, результат", — отметил наставник.
Тихонов в третий раз возглавил "Енисей" 30 октября, сменив Александра Тарханова. Ранее тренер уже работал с красноярцами в сезонах-2016/17 и 2024/25. Сейчас команда набрала 17 очков и занимает 14-е место в таблице Первой лиги.
Источник: "Матч ТВ"