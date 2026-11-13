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Виктор Панченко заявил, что "Динамо" - главный претендент на чемпионство в РПЛ

Бывший спортивный директор московского "Динамо" Виктор Панченко считает бело-голубых основными претендентами на титул и объяснил, почему они заслуживают большего внимания, чем "Зенит".
Фото: ФК "СКА Ростов-на-Дону"
"Динамо" занимает второе место в таблице РПЛ и уступает лидирующему "Зениту" лишь по дополнительным показателям. При этом Виктор Панченко уверен: именно московский клуб сейчас выглядит наиболее убедительно в борьбе за чемпионство.

"Есть ли у "Динамо" чемпионский фарт? Есть. Когда Тюкавин несколько матчей подряд забивает на последних минутах — это проявление характера, мастерства и желания победить. Такое "Динамо" тяжело будет остановить"

"Я бы говорил не о том, что "Динамо" — конкурент "Зенита". Наоборот, пусть "Зенит" конкурирует с "Динамо". Динамовцы на порядок интереснее играют. Это видно и по цифрам, и по самой игре. Сейчас считаю "Динамо" главным претендентом на чемпионство", — заявил бывший спортивный директор московского клуба.

Источник: Metaratings

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