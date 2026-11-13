Виктор Панченко заявил, что "Динамо" - главный претендент на чемпионство в РПЛ

Фото: ФК "СКА Ростов-на-Дону"

"Я бы говорил не о том, что "Динамо" — конкурент "Зенита". Наоборот, пусть "Зенит" конкурирует с "Динамо". Динамовцы на порядок интереснее играют. Это видно и по цифрам, и по самой игре. Сейчас считаю "Динамо" главным претендентом на чемпионство", — заявил бывший спортивный директор московского клуба.