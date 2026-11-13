46-летний Роналдиньо примет участие в официальном матче впервые с 2015 года

Легендарный бразилец Роналдиньо впервые с 2015 года сыграет в официальном матче — чемпион мира выйдет в стартовом составе "Равенны" в ближайшей встрече Серии C.

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"Он сыграет с первых минут, в этом нет никаких сомнений. Затем мы вместе решим, сколько он будет играть. Он — один из самых выдающихся игроков современности"

46-летний Роналдиньо готовится к неожиданному возвращению в профессиональный футбол. Главный тренер "Равенны" Андреа Мандорлини подтвердил, что бразилец начнёт матч с "Форли" с первых минут, однако пока неизвестно, сколько времени легенда проведёт на поле."Мы должны добиться результата. Мы всегда играем с тремя нападающими. Он будет одним из них", — приводит слова Мандорлини BBC.Встреча "Равенны" с "Форли" состоится 15 ноября на домашнем стадионе клуба. Для Роналдиньо это будет первый официальный матч с 2015 года — именно тогда он в последний раз выходил на поле в профессиональном футболе.Бразилец объявил о завершении карьеры в январе 2018 года. За время выступлений он стал чемпионом мира в составе сборной Бразилии в 2002 году, выиграл "Золотой мяч" в 2005-м и добился больших успехов с "Барселоной". Также Роналдиньо играл за "ПСЖ", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро" и другие клубы.Источник: BBC