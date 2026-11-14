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Кисляк отреагировал на слухи о переходе в "Галатасарай" и раскрыл роль Батракова

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк опроверг информацию о том, что Алексей Батраков рекомендовал ему перейти в "Галатасарай", и рассказал, как относится к интересу турецкого клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
Матвей Кисляк прокомментировал слухи о возможном продолжении карьеры в Турции. Ранее издание Fanatik сообщило, что "Галатасарай" заинтересован в трансфере полузащитника ЦСКА, а одним из тех, кто советует ему перебраться в Стамбул, якобы стал Алексей Батраков.

Однако сам Кисляк признался, что они с футболистом "Галатасарая" не обсуждали возможный переход.

"Он не общался со мной на этот счет. Мы просто общаемся, я спрашиваю, что там и как. Насчет перехода не общались", — рассказал полузащитник.

При этом 21-летний футболист спокойно воспринимает трансферные слухи и не позволяет им отвлекать себя от выступлений за армейцев.

"Ко всем этим разговорам отношусь нейтрально. Работа СМИ — это подсвечивать. Моя работа — играть и тренироваться. Поэтому нейтрально к этому отношусь", — добавил Кисляк.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

Источник: ТАСС

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