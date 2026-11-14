Кисляк отреагировал на слухи о переходе в "Галатасарай" и раскрыл роль Батракова

Однако сам Кисляк признался, что они с футболистом "Галатасарая" не обсуждали возможный переход.
"Он не общался со мной на этот счет. Мы просто общаемся, я спрашиваю, что там и как. Насчет перехода не общались", — рассказал полузащитник.
При этом 21-летний футболист спокойно воспринимает трансферные слухи и не позволяет им отвлекать себя от выступлений за армейцев.
"Ко всем этим разговорам отношусь нейтрально. Работа СМИ — это подсвечивать. Моя работа — играть и тренироваться. Поэтому нейтрально к этому отношусь", — добавил Кисляк.
В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей за ЦСКА во всех турнирах, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
Источник: ТАСС