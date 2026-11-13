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Канчельскис объяснил, почему "Локомотиву" не избежать выплаты неустойки Галактионову

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал затянувшийся конфликт "Локомотива" с Михаилом Галактионовым и заявил, что клубу в любом случае придется выплатить бывшему тренеру компенсацию.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Андрей Канчельскис высказался о споре между "Локомотивом" и Михаилом Галактионовым по поводу компенсации за расторжение контракта. По мнению экс-футболиста, если в соглашении предусмотрена неустойка, клуб должен выполнить обязательства, а не затягивать переговоры и доводить дело до разбирательств.

"Постоянно у нас какие-то странные вещи происходят в клубах. Ну если в контракте прописана неустойка — выплатите ее, и все. Если хотите расстаться мирно, нужен диалог, должны быть нормальные переговоры, а не ультиматумы, "прогулы" и так далее.

Выход из любой ситуации можно найти. Самое главное — нельзя нарушать договоренности. Если вы на берегу договорились, какие тогда вопросы? Убираете тренера — заплатите неустойку", — заявил Канчельскис.

Он также подчеркнул, что Галактионов сможет добиться выплаты через футбольные инстанции, если стороны не договорятся.

"Галактионов просто подаст жалобу в РФС, ФИФА, CAS и получит свои деньги. В любом случае. Не понимаю, зачем "Локомотиву" эти суды, эта мышиная возня"

"Надо быть выше этого всего. Не сомневаюсь, что в итоге они договорятся, будет мирное соглашение. Но зачем так тянуть — для меня это загадка", — добавил бывший футболист сборной России.

Источник: "РБ Спорт"

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