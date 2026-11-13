Канчельскис объяснил, почему "Локомотиву" не избежать выплаты неустойки Галактионову

"Постоянно у нас какие-то странные вещи происходят в клубах. Ну если в контракте прописана неустойка — выплатите ее, и все. Если хотите расстаться мирно, нужен диалог, должны быть нормальные переговоры, а не ультиматумы, "прогулы" и так далее.
Выход из любой ситуации можно найти. Самое главное — нельзя нарушать договоренности. Если вы на берегу договорились, какие тогда вопросы? Убираете тренера — заплатите неустойку", — заявил Канчельскис.
Он также подчеркнул, что Галактионов сможет добиться выплаты через футбольные инстанции, если стороны не договорятся.
"Галактионов просто подаст жалобу в РФС, ФИФА, CAS и получит свои деньги. В любом случае. Не понимаю, зачем "Локомотиву" эти суды, эта мышиная возня"
"Надо быть выше этого всего. Не сомневаюсь, что в итоге они договорятся, будет мирное соглашение. Но зачем так тянуть — для меня это загадка", — добавил бывший футболист сборной России.
Источник: "РБ Спорт"