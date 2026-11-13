Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Волга Ул
16:30
ТорпедоНе начат

Лига Наций УЕФА

Новости
Косово
17:00
ИзраильНе начат
Норвегия
20:00
УэльсНе начат
Грузия
20:00
ВенгрияНе начат
Румыния
22:45
ПольшаНе начат
Швеция
22:45
Босния и ГерцеговинаНе начат
Португалия
22:45
ДанияНе начат
Северная Ирландия
22:45
УкраинаНе начат
Австрия
22:45
ИрландияНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
14:00
Арсенал ТулаНе начат

Масалитин забил тревогу из-за лидеров ЦСКА: Кисляку и Облякову нужен отдых

Бывший нападающий армейцев Валерий Масалитин заметил признаки усталости у ведущих игроков команды и объяснил, как частые вызовы в сборную России могли сказаться на результатах клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
Валерий Масалитин считает, что ЦСКА необходимо дать передышку сразу нескольким футболистам основного состава. По мнению бывшего нападающего армейцев, особенно заметно физическое состояние Матвея Кисляка, Ивана Облякова и Данила Кругового. Не лучшую форму, как считает эксперт, демонстрирует и молодой Кирилл Данилов.

"Им пора дать отдых. Видно, что и Кисляк, и Обляков, и Круговой находятся в не лучшей физической форме, чувствуется усталость"

"Шесть игроков вызвали только в сборную России. Еще же у ЦСКА уехал Аззи, Бандикян вызван. Когда вызывается столько много определяющих игроков команды, конечно, это влияет на результат.

Чисто визуально видно, что Данилов просел. Молодой парень только ворвался в стартовый состав — конечно, ему нужна пауза. Эти вызовы в сборную надо было как-то чередовать, не знаю, согласовывать с руководством. Видно, что Кисляку и Облякову нужен отдых", — заявил Масалитин.

Источник: Vprognoze.ru

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится