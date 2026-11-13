Масалитин забил тревогу из-за лидеров ЦСКА: Кисляку и Облякову нужен отдых

Бывший нападающий армейцев Валерий Масалитин заметил признаки усталости у ведущих игроков команды и объяснил, как частые вызовы в сборную России могли сказаться на результатах клуба.

Фото: ПФК ЦСКА





"Им пора дать отдых. Видно, что и Кисляк, и Обляков, и Круговой находятся в не лучшей физической форме, чувствуется усталость"

"Шесть игроков вызвали только в сборную России. Еще же у ЦСКА уехал Аззи, Бандикян вызван. Когда вызывается столько много определяющих игроков команды, конечно, это влияет на результат.



Чисто визуально видно, что Данилов просел. Молодой парень только ворвался в стартовый состав — конечно, ему нужна пауза. Эти вызовы в сборную надо было как-то чередовать, не знаю, согласовывать с руководством. Видно, что Кисляку и Облякову нужен отдых", — заявил Масалитин.



Источник: Валерий Масалитин считает, что ЦСКА необходимо дать передышку сразу нескольким футболистам основного состава. По мнению бывшего нападающего армейцев, особенно заметно физическое состояние Матвея Кисляка, Ивана Облякова и Данила Кругового. Не лучшую форму, как считает эксперт, демонстрирует и молодой Кирилл Данилов."Шесть игроков вызвали только в сборную России. Еще же у ЦСКА уехал Аззи, Бандикян вызван. Когда вызывается столько много определяющих игроков команды, конечно, это влияет на результат.Чисто визуально видно, что Данилов просел. Молодой парень только ворвался в стартовый состав — конечно, ему нужна пауза. Эти вызовы в сборную надо было как-то чередовать, не знаю, согласовывать с руководством. Видно, что Кисляку и Облякову нужен отдых", — заявил Масалитин.Источник: Vprognoze.ru