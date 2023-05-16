– "Головин" и "Монако" полностью соответствуют друг другу отсутствием стабильности, даже в лучшем для Головина сезоне. Зимой надо было уходить, – передает слова Шалимова Sport24.
В настоящее время "Монако" имеет на своем счету 65 набранных баллов и занимает 4-е место в турнирной таблице Лиги 1. Российский полузащитник Александр Головин в нынешнем сезоне принял участие в 32-х матчах чемпионата Франции. 26-летний футболист сумел записать на свой счет 8 голов и 7 ассистов. Ранее в СМИ обсуждались слухи о том, что Головиным интересуется дортмундская "Боруссия".
Шалимов: зимой Головину надо было уходить из "Монако"
Экс-футболист московского "Спартака" Игорь Шалимов заявил о том, что полузащитнику "Монако" Александру Головину в минувшее зимнее трансферное окно следовало сменить клубную прописку.
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