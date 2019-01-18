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Дортмундская "Боруссия" готова продать Юлиана Вайгля не менее чем за 25 млн евро

Руководство дортмундской "Боруссии" готово рассмотреть предложения по трансферу хавбека Юлиана Вайгля.

Дортмундцы хотят выручить с продажи 23-летнего опорника не менее 25 млн евро

Главным претендентом на игрока считается французский ПСЖ, сообщает Le Parisien

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Вайгль забил один гол в четырёх матчах.
Теги: Бундеслига Боруссия Д Вайгль
Сегодня, 09:51
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