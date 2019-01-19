Новости партнеров

"Бавария" в гостях победила "Хоффенхайм"

В матче 18-го тура чемпионата германии "Бавария" в гостях победила "Хоффейнхайм".

"Хоффенхайм" – "Бавария" 1:3

Чемпионат Германии

18 тур

"Хоффенхайм" – "Бавария"

Голы: Горецка, 34, 45+1, Шульц, 59, Левандовски, 87

"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Пош, Фогт (Гриллич, 56), Хюбнер, Шульц, Биттенкорт, Демирбай (Гайгер, 56), Жоэлинтон (Салаи, 79), Крамарич, Бельфодиль

"Бавария": Нойер, Киммих, Алаба, Зюле, Хуммельс, Мартинес (Боатенг, 90), Горецка, Алькантара (Родригес, 78), Коман (Гнабри, 73), Мюллер, Левандовски

Предупреждения: Фогт, 26, Гриллич, 57, Пош, 64, Киммих, 68, Мартинес,84
Теги: Хоффенхайм Бавария Бундеслига
Сегодня, 00:25
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.