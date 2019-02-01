Ганновер 96 (Германия)

Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
...
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 19 11
18 Нюрнберг 19 11
полная таблица
Предстоящие
Ганновер
96		01.02.19РБ Лейпциг
Ганновер
96		09.02.19Нюрнберг
Сыгранные
Боруссия Д5 - 126.01.19Ганновер
96
Ганновер
96		0 - 119.01.19Вердер

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"Ганновер" объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером "Ганновера" стал Томас Долль, сообщает пресс-служба клуба.

52-летний специалист ранее тренировал "Гамбург", "Боруссию" (Дортмунд), "Генчлирбирлиги", "Аль-Хиляль" и "Ференцварош".



"Ганновер" занимает 17-е место в чемпионате, имея в активе 11 очков в 19 матчах. Ранее с поста главного тренера был уволен Андре Брайтенрайтер.
Теги: Бундеслига Ганновер
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