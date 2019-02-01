Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Ганновер 96 (Германия)
Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Боруссия Д
|19
|48
|...
|13
|Фрайбург
|19
|21
|14
|Фортуна
|19
|21
|15
|Аугсбург
|19
|15
|16
|Штутгарт
|19
|14
|17
|Ганновер 96
|19
|11
|18
|Нюрнберг
|19
|11
|Предстоящие
|Ганновер
96
|01.02.19
|РБ Лейпциг
|Ганновер
96
|09.02.19
|Нюрнберг
|Сыгранные
|Боруссия Д
|5 - 126.01.19
|Ганновер
96
|Ганновер
96
|0 - 119.01.19
|Вердер
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"Ганновер" объявил имя нового главного тренера
Новым главным тренером "Ганновера" стал Томас Долль, сообщает пресс-служба клуба.
52-летний специалист ранее тренировал "Гамбург", "Боруссию" (Дортмунд), "Генчлирбирлиги", "Аль-Хиляль" и "Ференцварош".
"Ганновер" занимает 17-е место в чемпионате, имея в активе 11 очков в 19 матчах. Ранее с поста главного тренера был уволен Андре Брайтенрайтер.
52-летний специалист ранее тренировал "Гамбург", "Боруссию" (Дортмунд), "Генчлирбирлиги", "Аль-Хиляль" и "Ференцварош".
? "Thomas #Doll ist bekannt als akribischer Arbeiter mit einer klaren Ansprache. Wir sind fest davon ?berzeugt, dass er der Mannschaft mit all seiner Erfahrung genau das vermitteln kann, was sie ben?tigt, um die Wende zu schaffen.“ #H96 #NiemalsAllein https://t.co/W61K0xfjLz— Hannover 96 (@Hannover96) January 27, 2019
"Ганновер" занимает 17-е место в чемпионате, имея в активе 11 очков в 19 матчах. Ранее с поста главного тренера был уволен Андре Брайтенрайтер.
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