"Ганновер" объявил имя нового главного тренера

? "Thomas #Doll ist bekannt als akribischer Arbeiter mit einer klaren Ansprache. Wir sind fest davon ?berzeugt, dass er der Mannschaft mit all seiner Erfahrung genau das vermitteln kann, was sie ben?tigt, um die Wende zu schaffen.“ #H96 #NiemalsAllein https://t.co/W61K0xfjLz — Hannover 96 (@Hannover96) January 27, 2019

Новым главным тренером "Ганновера" стал Томас Долль, сообщает пресс-служба клуба.52-летний специалист ранее тренировал "Гамбург", "Боруссию" (Дортмунд), "Генчлирбирлиги", "Аль-Хиляль" и "Ференцварош"."Ганновер" занимает 17-е место в чемпионате, имея в активе 11 очков в 19 матчах. Ранее с поста главного тренера был уволен Андре Брайтенрайтер.