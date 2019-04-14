Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|29
|67
|2
|Боруссия Д
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Ф
|28
|52
|5
|Боруссия М
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер
|29
|46
|8
|Байер
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна
|29
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Шальке 04
|29
|27
|15
|Аугсбург
|28
|25
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14
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"Бавария" вернулась на первое место турнирной таблицы чемпионата Германии
"Бавария" переиграла "Фортуну" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 4:1.
Чемпионат Германии
29-й тур
"Фортуна Д" - "Бавария" - 1:4
Голы: Коман, 15 (0:1). Коман, 41 (0:2). Гнабри, 55 (0:3). Лукебакио, 89 - с пенальти (1:3). Горецка, 90+2 (1:4).
"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Хоффманн, Каан Айхан, Циммерманн, Штегер, Соботтка (Моралес, 68), Баркок, Хеннингс (Лукебакио, 68), Ковнацки (Усами, 80), Раман.
"Бавария": Нойер (Ульрайх, 53), Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес, Мюллер (Горецка, 70), Тиагу Алькантара, Гнабри (Хамес Родригес, 80), Коман, Левандовски.
Предупреждение: Каан Айхан, 20.
Чемпионат Германии
29-й тур
"Фортуна Д" - "Бавария" - 1:4
Голы: Коман, 15 (0:1). Коман, 41 (0:2). Гнабри, 55 (0:3). Лукебакио, 89 - с пенальти (1:3). Горецка, 90+2 (1:4).
"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Хоффманн, Каан Айхан, Циммерманн, Штегер, Соботтка (Моралес, 68), Баркок, Хеннингс (Лукебакио, 68), Ковнацки (Усами, 80), Раман.
"Бавария": Нойер (Ульрайх, 53), Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес, Мюллер (Горецка, 70), Тиагу Алькантара, Гнабри (Хамес Родригес, 80), Коман, Левандовски.
Предупреждение: Каан Айхан, 20.
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