Германия Бундеслига 1 2018/19 
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Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Хоффенхайм
Вердер
Байер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Шальке 04
Аугсбург
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 29 67
2 Боруссия Д 29 66
3 РБ Лейпциг 29 58
4 Айнтрахт Ф 28 52
5 Боруссия М 29 51
6 Хоффенхайм 29 47
7 Вердер 29 46
8 Байер 29 45
9 Вольфсбург 29 45
10 Фортуна 29 37
11 Герта 29 35
12 Майнц 29 33
13 Фрайбург 29 32
14 Шальке 04 29 27
15 Аугсбург 28 25
16 Штутгарт 29 21
17 Нюрнберг 29 18
18 Ганновер 96 29 14
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"Бавария" вернулась на первое место турнирной таблицы чемпионата Германии

"Бавария" переиграла "Фортуну" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 4:1.

Чемпионат Германии

29-й тур

"Фортуна Д" - "Бавария" - 1:4

Голы: Коман, 15 (0:1). Коман, 41 (0:2). Гнабри, 55 (0:3). Лукебакио, 89 - с пенальти (1:3). Горецка, 90+2 (1:4).

"Фортуна Д": Ренсинг, Каминьски, Хоффманн, Каан Айхан, Циммерманн, Штегер, Соботтка (Моралес, 68), Баркок, Хеннингс (Лукебакио, 68), Ковнацки (Усами, 80), Раман.

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 53), Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес, Мюллер (Горецка, 70), Тиагу Алькантара, Гнабри (Хамес Родригес, 80), Коман, Левандовски.

Предупреждение: Каан Айхан, 20.
Теги: Бавария Фортуна Бундеслига
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