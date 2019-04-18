"Айнтрахт" выкупил Луку Йовича у "Бенфики"

"Айнтрахт" объявил о подписании полноценного контракта с форвардом Лукой Йовичем."Орлы" активировали опцию выкупа 21-летнего серба у "Бенфики". Соглашение с Йовичем рассчитано до 30 июня 2023 года.В текущем сезоне Йович провел 40 матчей за "орлов", забил 25 голов и 6 результативных передач.