Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|29
|67
|2
|Боруссия Д
|29
|66
|3
|РБ Лейпциг
|29
|58
|4
|Айнтрахт Ф
|29
|52
|5
|Боруссия М
|29
|51
|6
|Хоффенхайм
|29
|47
|7
|Вердер
|29
|46
|8
|Байер
|29
|45
|9
|Вольфсбург
|29
|45
|10
|Фортуна
|29
|37
|11
|Герта
|29
|35
|12
|Майнц
|29
|33
|13
|Фрайбург
|29
|32
|14
|Аугсбург
|29
|28
|15
|Шальке 04
|29
|27
|16
|Штутгарт
|29
|21
|17
|Нюрнберг
|29
|18
|18
|Ганновер 96
|29
|14
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"Айнтрахт" выкупил Луку Йовича у "Бенфики"
"Айнтрахт" объявил о подписании полноценного контракта с форвардом Лукой Йовичем.
"Орлы" активировали опцию выкупа 21-летнего серба у "Бенфики". Соглашение с Йовичем рассчитано до 30 июня 2023 года.
В текущем сезоне Йович провел 40 матчей за "орлов", забил 25 голов и 6 результативных передач.
"Орлы" активировали опцию выкупа 21-летнего серба у "Бенфики". Соглашение с Йовичем рассчитано до 30 июня 2023 года.
?? Alle Infos: https://t.co/NrzgxGXw59— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) April 17, 2019
В текущем сезоне Йович провел 40 матчей за "орлов", забил 25 голов и 6 результативных передач.
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