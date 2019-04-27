Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр после поражение от "Шальке" (2:4) признал, что его команда выбывает из чемпионской гонки."Гонка за титул завершена. Трудно переварить, но что есть, то есть. Футбол становится совершенно смехотворным. Правило игры рукой – это просто смешно. Не только в эпизоде с сегодняшним пенальти, но и вообще", – цитирует Фавра твиттер журналиста ESPN Стефана Бучко.