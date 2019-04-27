Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Байер
Хоффенхайм
Вердер
Вольфсбург
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 30 70
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 31 51
6 Байер 31 51
7 Хоффенхайм 30 50
8 Вердер 31 46
9 Вольфсбург 30 46
10 Фортуна 31 40
11 Герта 31 37
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 31 24
17 Нюрнберг 30 18
18 Ганновер 96 31 18
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Люсьен Фавр: гонка за титул в бундеслиге завершена

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр после поражение от "Шальке" (2:4) признал, что его команда выбывает из чемпионской гонки.

"Гонка за титул завершена. Трудно переварить, но что есть, то есть. Футбол становится совершенно смехотворным. Правило игры рукой – это просто смешно. Не только в эпизоде с сегодняшним пенальти, но и вообще", – цитирует Фавра твиттер журналиста ESPN Стефана Бучко.
Теги: Фавр Боруссия Шальке Бундеслига
Сегодня, 21:19
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