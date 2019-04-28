Германия Бундеслига 1 2018/19 
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Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Боруссия М
Байер
Хоффенхайм
Вольфсбург
Вердер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 31 71
2 Боруссия Д 31 69
3 РБ Лейпциг 31 64
4 Айнтрахт Ф 31 54
5 Боруссия М 31 51
6 Байер 31 51
7 Хоффенхайм 31 50
8 Вольфсбург 31 49
9 Вердер 31 46
10 Фортуна 31 40
11 Герта 31 37
12 Майнц 31 36
13 Фрайбург 31 32
14 Аугсбург 31 31
15 Шальке 04 31 30
16 Штутгарт 31 24
17 Нюрнберг 31 19
18 Ганновер 96 31 18
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"Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом"

"Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом" в матче 31-го тура чемпионата Германии - 1:1.

Чемпионат Германии

31-й тур

"Нюрнберг" - "Бавария" - 1:1

Голы: Перейра, 48 (1:0). Гнабри, 75 (1:1).

Нереализованный пенальти: Лайбольд, 90+1 (штанга)

"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк, Эррас, Левен (Марграйттер, 82), Исхак (Тилльманн, 72), Перейра.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Хамес Родригес, 57. Дэйвис, 72), Мюллер (Гнабри, 46), Тиагу Алькантара, Коман, Горецка, Левандовски.

Предупреждения: Эвертон, 68. Дэйвис, 90.
Теги: Бавария Нюрнберг Бундеслига
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