Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|31
|71
|2
|Боруссия Д
|31
|69
|3
|РБ Лейпциг
|31
|64
|4
|Айнтрахт Ф
|31
|54
|5
|Боруссия М
|31
|51
|6
|Байер
|31
|51
|7
|Хоффенхайм
|31
|50
|8
|Вольфсбург
|31
|49
|9
|Вердер
|31
|46
|10
|Фортуна
|31
|40
|11
|Герта
|31
|37
|12
|Майнц
|31
|36
|13
|Фрайбург
|31
|32
|14
|Аугсбург
|31
|31
|15
|Шальке 04
|31
|30
|16
|Штутгарт
|31
|24
|17
|Нюрнберг
|31
|19
|18
|Ганновер 96
|31
|18
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:55
"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА (103)
"Краснодар" уверенно обыграл ЦСКА (103)
18:54
Снять все вопросы, а потом их придумать: "Зенит" подпустил самарцев, но не отдал им победу (3)
Снять все вопросы, а потом их придумать: "Зенит" подпустил самарцев, но не отдал им победу (3)
16:49
Кичин: футбол нас наказал (2)
Кичин: футбол нас наказал (2)
13:24
"Уфа" дома разгромила "Урал" (18)
"Уфа" дома разгромила "Урал" (18)
"Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом"
"Бавария" сыграла вничью с "Нюрнбергом" в матче 31-го тура чемпионата Германии - 1:1.
Чемпионат Германии
31-й тур
"Нюрнберг" - "Бавария" - 1:1
Голы: Перейра, 48 (1:0). Гнабри, 75 (1:1).
Нереализованный пенальти: Лайбольд, 90+1 (штанга)
"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк, Эррас, Левен (Марграйттер, 82), Исхак (Тилльманн, 72), Перейра.
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Хамес Родригес, 57. Дэйвис, 72), Мюллер (Гнабри, 46), Тиагу Алькантара, Коман, Горецка, Левандовски.
Предупреждения: Эвертон, 68. Дэйвис, 90.
Чемпионат Германии
31-й тур
"Нюрнберг" - "Бавария" - 1:1
Голы: Перейра, 48 (1:0). Гнабри, 75 (1:1).
Нереализованный пенальти: Лайбольд, 90+1 (штанга)
"Нюрнберг": Матения, Эвертон, Лайбольд, Бауэр, Мюль, Беренс, Керк, Эррас, Левен (Марграйттер, 82), Исхак (Тилльманн, 72), Перейра.
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Алаба, Зюле, Киммих, Хави Мартинес (Хамес Родригес, 57. Дэйвис, 72), Мюллер (Гнабри, 46), Тиагу Алькантара, Коман, Горецка, Левандовски.
Предупреждения: Эвертон, 68. Дэйвис, 90.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.