Арьен Роббен провел переговоры с "Бенфикой"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен может продолжить карьеру в "Бенфике".Как сообщает Bild, футболист уже провел переговоры с португальским клубом.35-летний футболист выступает за "Баварию" с 2009 года. В текущем сезоне Роббен провел за мюнхенскую команду 16 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевых паса.