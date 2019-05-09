Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Бавария
Боруссия Д
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Байер
Боруссия М
Вольфсбург
Хоффенхайм
Вердер
Фортуна
Герта
Майнц
Фрайбург
Аугсбург
Шальке 04
Штутгарт
Нюрнберг
Ганновер 96
Германия Бундеслига 1 2018/19 
Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Бавария 32 74
2 Боруссия Д 32 70
3 РБ Лейпциг 32 65
4 Айнтрахт Ф 32 54
5 Байер 32 54
6 Боруссия М 32 52
7 Вольфсбург 32 52
8 Хоффенхайм 32 51
9 Вердер 32 47
10 Фортуна 32 41
11 Герта 32 40
12 Майнц 32 37
13 Фрайбург 32 33
14 Аугсбург 32 32
15 Шальке 04 32 31
16 Штутгарт 32 24
17 Нюрнберг 32 19
18 Ганновер 96 32 18
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Арьен Роббен провел переговоры с "Бенфикой"

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен может продолжить карьеру в "Бенфике".

Как сообщает Bild, футболист уже провел переговоры с португальским клубом.

35-летний футболист выступает за "Баварию" с 2009 года. В текущем сезоне Роббен провел за мюнхенскую команду 16 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевых паса.
Теги: Роббен Бавария Бенфика Бундеслига
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