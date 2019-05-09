Германия Бундеслига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Бавария
|32
|74
|2
|Боруссия Д
|32
|70
|3
|РБ Лейпциг
|32
|65
|4
|Айнтрахт Ф
|32
|54
|5
|Байер
|32
|54
|6
|Боруссия М
|32
|52
|7
|Вольфсбург
|32
|52
|8
|Хоффенхайм
|32
|51
|9
|Вердер
|32
|47
|10
|Фортуна
|32
|41
|11
|Герта
|32
|40
|12
|Майнц
|32
|37
|13
|Фрайбург
|32
|33
|14
|Аугсбург
|32
|32
|15
|Шальке 04
|32
|31
|16
|Штутгарт
|32
|24
|17
|Нюрнберг
|32
|19
|18
|Ганновер 96
|32
|18
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Арьен Роббен провел переговоры с "Бенфикой"
Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен может продолжить карьеру в "Бенфике".
Как сообщает Bild, футболист уже провел переговоры с португальским клубом.
35-летний футболист выступает за "Баварию" с 2009 года. В текущем сезоне Роббен провел за мюнхенскую команду 16 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевых паса.
Как сообщает Bild, футболист уже провел переговоры с португальским клубом.
35-летний футболист выступает за "Баварию" с 2009 года. В текущем сезоне Роббен провел за мюнхенскую команду 16 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 2 голевых паса.
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