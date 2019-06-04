В "Баварии" подтвердили, что Хамес Родригес покинет команду

Полузащитник Хамес Родригес, последние два сезона выступавший за "Баварию", покинет команду. Футболист вернется в "Реал", с которым связан контрактными обязательствами. В мюнхенском клубе колумбиец играл на правах аренды.

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге в интервью Goal подтвердил, что хавбек покинет команду. У мюнхенцев было право выкупа игрока.

"В принципе, решение было принято. Он пришел ко мне в конце сезона и попросил не активировать опцию выкупа. Активировать его сейчас против воли Хамеса не имеет смысла", — сказал Румменигге.

Sport24
Теги: Родригес Бавария Бундеслига
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