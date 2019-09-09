Нападающий «Боруссии» Алькасер забивает в каждом матче за клуб и сборную с начала сезона

Нападающий Пако Алькасер прекрасно проявляет себя на старте сезона. 26-летний форвард еще не уходил с поля без гола в новой кампании, хотя успел провести уже 7 матчей на клубном и международном уровне.

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