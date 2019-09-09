Футболист в составе дортмундской «Боруссии» забивал «Баварии» в матче за Суперкубок Германии, отличился в матче 1-го раунда Кубка Германии против «Юрдингена», а также поражал ворота «Аугсбурга» (2), «Кельна» и «Униона» в играх первых трех туров Бундеслиги. Алькасер также забивал в футболке сборной Испании в ворота Румынии и Фарерский островов (2) в матчах отборочного турнира Евро-2020.
"Спорт24"
Нападающий «Боруссии» Алькасер забивает в каждом матче за клуб и сборную с начала сезона
Нападающий Пако Алькасер прекрасно проявляет себя на старте сезона. 26-летний форвард еще не уходил с поля без гола в новой кампании, хотя успел провести уже 7 матчей на клубном и международном уровне.
Фото: © Lars Baron / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
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