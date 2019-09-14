Юлиан Нагельсман: хотим сделать "Баварии" больно

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсман поделился ожиданиями от матча с "Баварией" в 4-м туре Бундеслиги."Нам определенно предстоит оборонительная работа. Но мы подтвердим, что находимся в хорошей форме и что у нас хорошая команда. Мы хотим набирать очки, в том числе и против таких топ-команд, как "Бавария". Мы хотим сделать сопернику больно и увеличить количество своих очков", — цитирует Нагельсмана пресс-служба "Баварии".