Жиров: в "Зандхауезе" есть "русская мафия", а наш мат знают все
Российский защитник немецкого клуба "Зандхаузен" Александр Жиров рассказал, что в команде существует "русская мафия".
Фото: ФК "Волгарь"
"В команде есть "русская мафия". В неё входим я, Эрик Зенга и хорват Иван Пауревич, который был в "Уфе". Вообще, уже на первой моей тренировке с командой я услышал много русского мата. Вся команда знает без исключения, их даже никто не учил этому, наш мат знают везде. Меня сразу стали называть Путиным, потому что это их главная ассоциация с Россией. С Эриком подружились сразу, а Пауревич пришёл в команду летом. И вот как-то мы стоим втроём на поле, разговариваем на русском, а президент нам в шутку говорит: "Эй, русские, давайте на немецком говорите", - цитирует Жирова "Чемпионат".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»