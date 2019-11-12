Салихамиджич войдет в совет директоров "Баварии"

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич 1 июля 2020 года войдет в совет директоров немецкого клуба. Об этом сообщил официальный сайт мюнхенцев после последнего собрания руководства."Салихамиджич занимал пост спортивного директора "Баварии" с 2017 года и за это время проделал выдающуюся работу не только с основной командой, где сыграл ключевую роль в спортивных успехах последних лет, но и с молодежной", — говорится в заявлении клуба.Напомним, Салихамиджич в игровые годы выступал в "Баварии" и провел за клуб 365 матчей.