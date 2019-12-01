Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге не исключил, что главный тренер команды Ханс-Дитер Флик может остаться во главе мюнхенцев до конца текущего сезона.
Ранее стало известно, что Флик будет тренировать "Баварию" минимум до Рождества.
"Мне нравится игра "Баварии" при Флике. Мы обсудим с ним его будущее и, вероятно, продолжим сотрудничество и после зимы. Флик хорошо подходит команде, это важно", — сказал Румменигге в интервью Bild.
"Бавария" на данный момент занимает четвертое место в таблице чемпионата Германии, отставая от лидера на 4 очка.
В Лиге чемпионов мюнхенцы уже обеспечили себе выход в плей-офф с первого места.
Sport24
Румменигге: Флик может остаться в "Баварии" до конца сезона
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