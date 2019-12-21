Румменигге: Флик хорошо справляется. Мы довольны результатами и игрой "Баварии"

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге после победы над "Вольфсбургом" (2:0) в 17-м туре Бундеслиги высказался о работе Ханса-Дитера Флика на посту главного тренера мюнхенского клуба."Не открою Америку, сказав, что мы удовлетворены развитием команды и качеством игры. Результаты тоже очень хороши. Тут нет никаких контраргументов. Обе стороны довольны. Он хорошо справляется", — цитирует Румменигге Goal.