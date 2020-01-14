France Football: Нойер может покинуть "Баварию"

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер может покинуть мюнхенский клуб по окончании сезона.Как сообщает France Football, Нойер с прохладой отреагировал на новость о том, что летом к "Баварии" присоединится голкипер "Шальке" Александр Нюбель. Когда спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич решил поговорить с Нойером на тему того, готов ли он отказаться от игр 15 в пользу будущего одноклубника в следующем сезоне, Мануэль был непреклонен: "Ни за что! Пока я здесь, я буду играть в каждом матче, независимо от турнира, и даже в товарищеских матчах".Ожидается, что Нойер, который еще недавно был готов продлить контракт с "Баварией", теперь не спешит заключать с мюнхенцами новое соглашение. Решение 33-летнего голкипера о его будущем, по слухам, будет зависеть от успехов клуба в этом сезоне и от того, кто будет тренировать "Баварию" в следующем сезоне.По информации France Football, в случае решения Нойера покинуть "Баварию" он не испытает недостатка в предложениях. При этом отмечается, что "Ювентус" будет в числе тех, кто попытается переманить Мануэля к себе.