Главный тренер "Баварии" - о Вернере: "Челси" провернул качественную сделку

Наставник "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал информацию о том, что нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер перейдет в "Челси".



Ранее стало известно, что 24-летний форвард уже договорился о контракте с английским клубом.



"Это хороший футболист. Они провернули качественную сделку, если это действительно так. Это решение, которое принял сам Тимо, и его нужно уважать", - цитирует тренера The Daily Express.



Вернер забил 25 голов и сделал 7 голевых передач в 29 передач нынешнего сезона.\