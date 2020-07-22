"Сейчас я все еще горю желанием играть. Если футбол станет для меня бременем, я поступлю как Филипп Лам. Хочу продолжать бороться за трофеи.
Какой тренер поставил бы в состав игрока, который не является лучшим? И я уверен, что я лучший, хоть мне уже и не 17 лет", - приводит слова Нойера 11 Freunde.
Нойер выступает за мюнхенский клуб с 2011 года, перейдя из "Шальке". В прошлом сезоне Бундеслиги Нойер принял участие в 33 матчах и пропустил 31 гол.
"Бавария" досрочно стала чемпионом, оформив титул восьмой раз подряд.
Нойер: я уверен, что я лучший, хоть мне уже и не 17 лет
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер заявил, что готов продолжать играть на высоком уровне.
Фото: ФК "Бавария"
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