Дортмундская "Боруссия" забила 11 мячей "Аустрии" в товарищеском матче

Дортмундская "Боруссия" провела товарищеский матч с "Аустрией".



Фото: ФК "Боруссия"

Встреча закончилась со счётом 11:2 в поьзу немецкого клуба. Ещё в первом тайме дортмундцы забили четыре мяча, а во второй половине встречи довели счёт до неприличного.



В составе "Боруссии" дублем отметился лишь Джованни Рейна. Остальные игроки немецкого клуба забили по мячу.



Товарищеский матч



"Боруссия" Д - "Аустрия" - 11:2



Голы: 1:0 – 9 Рейна, 2:0 – 23 Рейна, 2:1 – 33 Моншайн, 3:1 – 41 Геррейру, 4:1 – 44 Фераи, 5:1 – 52 Санчо, 5:2 – 53 Юкич, 6:2 – 65 Джан, 7:2 – 73 Вольф, 8:2 – 76, пенальти Азар, 9:2 – 77 Беллингем, 10:2 – 81 Думан, 11:2 – 86 Шульц.