Киммих перенес операцию на мениске

В воскресенье вечером полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих перенес операцию на внешнем мениске.

Фото: ФК "Бавария"

По прогнозам медицинского департамента клуба, футболист должен вернуться в строй в январе.



"Мы рады, что предположительно через несколько недель Йозуа снова будет готов", - сказал спортивный директор мюнхенской команды Хасан Салихамиджич. Также он заявил о полной поддержке немецкого полузащитника в период реабилитации.



Напомним, Киммих получил травму по ходу первого тайма субботнего матча с дортмундской "Боруссией" (2:3).



Источник: официальный сайт "Баварии"