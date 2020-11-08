По прогнозам медицинского департамента клуба, футболист должен вернуться в строй в январе.
"Мы рады, что предположительно через несколько недель Йозуа снова будет готов", - сказал спортивный директор мюнхенской команды Хасан Салихамиджич. Также он заявил о полной поддержке немецкого полузащитника в период реабилитации.
Напомним, Киммих получил травму по ходу первого тайма субботнего матча с дортмундской "Боруссией" (2:3).
Источник: официальный сайт "Баварии"
Киммих перенес операцию на мениске
В воскресенье вечером полузащитник "Баварии" Йозуа Киммих перенес операцию на внешнем мениске.
Фото: ФК "Бавария"
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