Румменигге: "Баварии" не нужен Холанд, у нас есть Левандовски

Глава правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге заявил, что мюнхенский клуб не намерен бороться за форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Фото: Global Look Press

"Нам не нужен Холанд, поскольку у нас есть Левандовски. Тем не менее Эрлинг – зверь, он забивает много голов и заслужил приз Golden Boy", - отметил Румменигге.



Напомним, что Холанд перешел в "Боруссию" из "Ред Булл Зальцбург" в январе текущего года. Контракт 20-летнего норвежца с дортмундцами действует до лета 2024 года.



Ранее стало известно, что Холанд получит приз Golden Boy, вручающийся лучшему молодому игроку Европы.



Источник: Goal