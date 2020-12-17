Нойер признан лучшим вратарем года по версии ФИФА

Голкипер "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер признан лучшим вратарем 2020 года по версии ФИФА.

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В борьбе за титул лучшего голкипера мира в 2020 году Нойер обошел Алисона Бекера из "Ливерпуля" и Яна Облака из "Атлетико".



Отметим, что в текущем году Нойер в составе "Баварии" стал победителем чемпионата и Кубка Германии, а также выиграл Лигу чемпионов. При этом Мануэль был признан лучшим голкипером минувшего розыгрыша ЛЧ.



Источник: Официальный сайт ФИФА

