Мюллер: Флик не объяснил нам своего решения

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер прокомментировал заявление главного тренера команды Ханса-Дитера Флика об уходе из мюнхенского клуба по окончании сезона.

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– Он не объяснил нам своего решения. Он оставил много энергии за невероятно напряженные полтора года. Тренеру "Баварии" нужна толстая кожа. Это было напряженное время. Он не оправдывался, но свое решение не объяснил, – рассказал Мюллер в интервью для издания Kicker.de.



Немецкий специалист возглавил "Баварию" в ноябре 2019 года после ухода из команды Нико Ковача. За это время мюнхенский клуб выиграл шесть трофеев, в том числе чемпионат Германии, Кубок и Суперкубок Германии, стал обладателем кубка лиги Чемпионов и Суперкубка УЕФА, а также одержал победу на клубном чемпионате мира.



В своем заявлении Флик сказал, что еще не принял решение касательного будущего, но не исключил, что продолжит карьеру на посту главного тренера сборной Германии.



"Бавария" занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 68 очков в 29 матчах турнира. Следующую встречу мюнхенцы проведут 20 апреля с "Байером", начало игры в 21:30 по московскому времени.