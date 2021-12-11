"Почти уверен, что по кандидатуре Тедеско были консультации с Ральфом. Давайте вспоминать: Доменико прилетал в Москву, поговорил с Ральфом. Рангник — царь и бог "Лейпцига". Если тебе нужна консультация по человеку, нужно понять, насколько он подходит клубу — эта консультация точно будет. Тедеско и Рангник общались по поводу назначения — сто процентов", - цитирует Нагучева "Чемпионат".
О назначении Тедеско в "РБ Лейпциг" официально объявили 9 декабря. Последние полгода команду тренировал Джесси Марш, но с ним она едва не заняла последнее место в группе ЛЧ. В Бундеслиге "РБ Лейпциг" идет 11-м после 14 туров, у него в активе 18 очков.
Ральф Рангник в разных ролях работал в системе "Ред Булла" с 2012 года. До 2018-го года он был спортивным директором "РБ Лейпциг". Летом этого года Рангник был назначен в "Локомотив" на пост директора по развитию и спорту, но не проработал и полугода, поскольку в начале декабря получил предложение стать временным тренером "Манчестер Юнайтед", с которым подписал контракт до конца сезона.
Нагучев: Тедеско общался с Рангником по поводу назначения в "РБ Лейпциг" - сто процентов
Комментатор Роман Нагучев отреагировал на назначение бывшего главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско в "РБ Лейпциг".
Фото: "РБ Лейпциг"