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Спортивный директор "Баварии" выразил полную поддержку Нагельсману и его тренерскому штабу

Спортивный директор "Баварии" Хасан Салихамиджич выразил поддержку главному тренеру Юлиану Нагельсману, несмотря на неудачный старт клуба в Бундеслиге.
Фото: Getty Images
– Мы говорили с Юлианом обо всех аспектах нашего старта в сезоне, в том числе и о положительных, потому что было не только поражение в "Аугсбурге", а много голов в начале и две победы без пропущенных мячей в Лиге чемпионов. После международного перерыва мы будем играть по-другому. Нам нужно улучшить реализацию моментов. Юлиан и его тренерский штаб точно знают, что нужно делать. У него есть полная поддержка мюнхенской "Баварии", и это не нужно повторять снова и снова – цитирует Салихамиджича "Eurosport".

После пяти сыгранных туров Бундеслиги "Бавария" занимает пятое место в турнирной таблице, имея в собственном активе двенадцать очков. В предыдущем туре мюнхенский клуб на выезде уступил "Аугсбургу" со счетом 0:1. При этом в Лиге чемпионов "Бавария" идет без осечек – обыграны "Интер" и "Барселона". Ранее в СМИ сообщалось о том, что Юлиан Нагельсман может покинуть пост главного тренера мюнхенского клуба из-за неудачного старта в чемпионате и нескольких игр подряд без побед. "Бавария" не могла обыграть "Штутгарт", "Унион Берлин" и "Боруссию" из Менхенгладбаха.


Бундеслига Бавария Нагельсман
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