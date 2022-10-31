Жиров: я 100% перерос "Зандхаузен", в руководстве об этом знают

Защитник "Зандхаузена" Александр Жиров поделился мнением о своих перспективах в клубе второго дивизиона чемпионата Германии.

Фото: ФК "Зандхаузен"





Жиров защищает цвета "Зандхаузена" на протяжении последних четырех с половиной сезонов. В действующем розыгрыше второй Бундеслиги 31-летний центральный защитник принял участие в 14-ти матчах, в которых забил 1 мяч.



"Зандхаузен" набрал 13 очков в 14-ти турах национального первенства и располагается в зоне прямого вылета из второго дивизиона – на 17-м месте. В пятницу, 4 ноября, команда встретится с "Ганзой", стартовый свисток запланирован на 20:30 мск. "Если я буду плохо играть за "Зандхаузен", то ко мне не будет интереса от других команд летом. Я 100% перерос клуб, в котором сейчас играю, в руководстве об этом знают. Сейчас у меня контракт до лета, зимой я буду иметь право вести переговоры с другими клубами", - цитирует игрока " Чемпионат ".Жиров защищает цвета "Зандхаузена" на протяжении последних четырех с половиной сезонов. В действующем розыгрыше второй Бундеслиги 31-летний центральный защитник принял участие в 14-ти матчах, в которых забил 1 мяч."Зандхаузен" набрал 13 очков в 14-ти турах национального первенства и располагается в зоне прямого вылета из второго дивизиона – на 17-м месте. В пятницу, 4 ноября, команда встретится с "Ганзой", стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.