Кейн установил уникальный рекорд Бундеслиги

В воскресенье, 21 декабря, мюнхенская "Бавария" уверенно разобралась с "Хайденхаймом" в рамках 15-го тура чемпионата Германии.

Фото: ФК "Бавария"

Встреча завершилась крупной победой гостей со счетом 4:0.



Одним из авторов голов стал нападающий "Баварии" Гарри Кейн, который отметился очередным результативным действием и вписал свое имя в историю Бундеслиги. Английский форвард достиг отметки в 100 очков по системе "гол+пас", записав на свой счет 81 забитый мяч и 19 результативных передач.



Для достижения этого показателя Кейну понадобилось всего 78 матчей, что стало лучшим результатом в истории турнира с момента начала ведения подобной статистики в сезоне-2004/05.



Прежний рекорд принадлежал Арьену Роббену - нидерландцу потребовалось 119 встреч, чтобы добраться до отметки в 100 результативных баллов.