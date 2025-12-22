Матчи Скрыть

Кейн установил уникальный рекорд Бундеслиги

В воскресенье, 21 декабря, мюнхенская "Бавария" уверенно разобралась с "Хайденхаймом" в рамках 15-го тура чемпионата Германии.
Фото: ФК "Бавария"
Встреча завершилась крупной победой гостей со счетом 4:0.

Одним из авторов голов стал нападающий "Баварии" Гарри Кейн, который отметился очередным результативным действием и вписал свое имя в историю Бундеслиги. Английский форвард достиг отметки в 100 очков по системе "гол+пас", записав на свой счет 81 забитый мяч и 19 результативных передач.

Для достижения этого показателя Кейну понадобилось всего 78 матчей, что стало лучшим результатом в истории турнира с момента начала ведения подобной статистики в сезоне-2004/05.

Прежний рекорд принадлежал Арьену Роббену - нидерландцу потребовалось 119 встреч, чтобы добраться до отметки в 100 результативных баллов.

