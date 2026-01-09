Кейн стал лучшим футболистом декабря в Бундеслиге

Форвард "Баварии" Гарри Кейн получил награду лучшему игроку Бундеслиги по итогам декабря 2025 года.

Фото: ФК "Бавария"

Английский нападающий стал самым ярким футболистом месяца благодаря высокой результативности. В декабрьских матчах чемпионата Германии Кейн отличился пятью забитыми мячами, проведя на поле три встречи.



Кроме того, нападающий установил уникальное достижение: с момента дебюта за мюнхенский клуб в августе 2023 года он набрал уже 100 результативных действий в Бундеслиге, сделав это быстрее любого игрока в истории турнира.



В борьбе за индивидуальную награду Кейн опередил партнёра по команде Майкла Олисе, а также Патрика Виммера из "Вольфсбурга", Яна Диоманде из "Лейпцига", Йосипа Станишича ("Бавария") и Кристофа Баумгартнера ("Лейпциг").