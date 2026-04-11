По ходу встречи мюнхенцы превзошли прежнее достижение по количеству забитых мячей. Отметка в 102 гола покорилась команде впервые в истории турнира.
Один из голов пришёлся на 53-ю минуту - отличился Леон Горецка, сделав счёт 2:0. В дальнейшем "Бавария" забила ещё раз и довела общее число голов в текущем чемпионате до 103.
Ранее рекорд также принадлежал мюнхенскому клубу - в сезоне-1971/72 команда забила 101 мяч.
"Бавария" побила свой же рекорд Бундеслиги, который держался более 60 лет
"Бавария" установила новый рекорд результативности за один сезон Бундеслиги в матче с "Санкт-Паули".
